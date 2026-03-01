Card Scores

Tuesday Night Cribbage
Jeff Scott
Join us for Cribbage every Tuesday night at 6 p.m. in the Cottonwood clubhouse A-7 Painting Room. Games are organized by Stan Wengrzyn.
1/06. 1st Patty Donahue 15+126, 2nd Neil Olin 11+106, 3rd Bill Bade 11+82, Low Barb Bade 0-162, Perfect Score Patty Donahue, 24 Hand Pat Donahue, Jean Drenthe
1/13. 1st Pat Donahue 10+53, 2nd Jeff Scott 10+50, 3rd Richard Lewin 9+23, Low Liz Schubert 4-8, 24 Hand Donna Larson, Bob Mariano
1/20. 1st Donna Larson 12+68, 2nd Madelyn Toews 11+87, 3rd Pat O’Donnell 10+25, Low Bill Bade 2-128, 23 Hand Mike Amato, 24 Hand Cathy Stoltz
1/27. 1st Madelyn Toews 11+59, 2nd Pat Donahue 10+85, 3rd Richard Lewin 9+31, Low Larry Elliott 4-95, 24 Hand Patty Donahue
Sunday Evening Euchre
We play Euchre on Sundays at 6 p.m. in the Mirror Room at Sun Lakes Country Club.
12/14. 1st Bob Reeves 75, 2nd Carolyn Searls 73, 3rd Judy Turner 71
12/21. 1st Dave Smits 76, 2nd Pat O’Donnell 75, 3rd Sandy Bullock 70
12/28. 1st Kimberly Sanders 73, 2nd Dan Bard 72, 3rd Pat O’Donnell 69
1/04. 1st Rodger Hurley 78, 2nd Bob Reeves 74, 3rd June Preder 72
1/11. 1st Mike Amato, 2nd Pat O’Donnell, 3rd June Preder
1/18. 1st Nancy O’Donnell, 2nd Dave Smits, 3rd Dan Bard
1/25. 1st Nancy O’Donnell, 2nd Pat O’Donnell, 3rd June Preder
Wednesday Pinochle
Join us for Pinochle every Wednesday at 6:15 p.m. in the Cottonwood clubhouse, A-7 Painting Room.
1/07. Women: 1st Celeste Dorsey 782, 2nd Lisa Carlson 768, 3rd Marlene Hinkle 678; Men: 1st Dennis Nelson 649, 2nd Bill Lamont 581, 3rd Konrad Spicker 543
1/14. Women: 1st Marlene Hinkle 634, 2nd Donna Kick 623, 3rd Shirley Stein 598; Men: 1st Floyd Anderson 688, 2nd Maruice Stein 642, 3rd Dennis Nelson 492
1/21. Women: 1st Sandy Bullock 754, 2nd Sharon Ward 674, 3rd Sharon Zubchevich 652; Men: 1st Maurice Stein 681, 2nd Jack Bigus 638, 3rd Bob Reeves 610
1/28. Women: 1st Sandy Bullock 692, 2nd Sharon Ward 655, 3rd Trudy Alexander 605; Men: 1st Konrad Spicker 705, 2nd Dennis Nelson 677, 3rd Floyd Anderson 615
Friday Pinochle
Join us for Pinochle every Friday at 6:15 p.m. in the Cottonwood clubhouse, A-7 Painting Room.
1/02. Women: 1st Sandy Bullock 746, 2nd Jackie Baker 612, 3rd Sharon Zubchevich 470; Men: 1st Konrad Spicker 537, 2nd Tom Gillis 482
1/09. Women: 1st Katy Johnson 721, 2nd Celeste Dorsey 687; Men: 1st Dave Dorsey 810, 2nd John Mogelnicki 696, 3rd Tom Gillis 683
1/16. Women: 1st Lisa Carlson 778, 2nd Susan Malson 710, 3rd Joyce Elliott 700; Men: 1st John Mogelnicki 633, 2nd Tom Gillis 617, 3rd Tim Kick 612
1/23. Women: 1st Marlene Hinkle 814, 2nd Shelly Nelson 694, 3rd Judy Casey 590; Men: 1st Roger Bergerson 710, 2nd Ken Reidenbach 550, 3rd Tom Gillis 541
1/30. Women: 1st Celeste Dorsey 804, 2nd Marlene Hinkle 744, 3rd Joyce Elliott 742; Men: 1st Dave Dorsey 829, 2nd Larry Elliott 745, 3rd Floyd Anderson 707