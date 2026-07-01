Bridge Scores

Sun Lakes Fun Bridge Group
Sherry Dillard
We meet on Wednesdays in the Arts and Crafts Room (second entrance) and welcome bridge players as regular weekly players and those who would prefer just to sub as needed. If you are interested, please contact Sherry Dillard at 704-216-1516.
May Winners
May 6 1st Ron Mills, 2nd Patty Potter, 3rd Carolyn Iyengar
May 13 1st Betty Dunn, 2nd Sherry Dillard, 3rd Ron Mills
May 20 1st Rosalie Fought, 2nd Rita Mills, 3rd Betty Dunn
May 27 1st Betty Dunn; 2nd Judy Casey; 3rd Diane Flannagan.
Sun Lakes Duplicate Bridge Club (SLDBC)
Sun Lakes Duplicate Bridge Club meets at Risen Savior Lutheran Church on Monday, Tuesday, Thursday and Saturday. A game is also held at Oakwood Poolside on Wednesday evening. For more information, call George Hofer at 480-748-1242.
May First Place Winners
Open Pairs
May 2 (A) Paul Glick and Damian Birnstihl (B) Shari Smart and Kyle Rockoff (C) Lakin Hines and Kay Beebe
May 4 N/S (A) Larry Anfinson and Roger Edwards (B) Carol Hauth and Cheryl Mathias (C) Sandy Peterson and Rita Myrann E/W (A) Susan Kraght and Charles Quenneville (B) Karin Hansen and Cheryl Verlander (C) Rose Gangel and Nick Klaver
May 5 N/S (A) Allan and Sylvia DeSerpa (B and C) Rob Vockrodt and Jim Kemps E/W (A) Larry Anfinson and Louis Quiggle (B&C) Joan Indvik and Joan Whitten
May 6 (A) David Zapatka and Dianne Zimmerman (B and C) Wendy Gale and Cathie Bonnell
May 7 N/S (A) Joe Pospis and Charles Quenneville (B) Susan Welker and Diane Anderson (C) Colin Ives and Wendy Gale E/W (A) David Zapatka and Dianne Zimmerman (B) Cheryl Verlander and Kim Bauer (C) Pamela Hester and Ninos Shaoul
May 9 (A and B) Kyle Rockoff and Shari Smart (A) Louis Quiggle and Maurice Evans (C) Janis Holle and Denise Lott
May 11 N/S (A) David Zapatka and Dianne Zimmerman (B&C) Sandy Peterson and Rita Myrann E/W (A) Tom Snow and Charles Quenneville (B) Karin Hansen and Cheryl Verlander (C) Cathie Bonnell and Frank Bost
May 12 N/S (A) Carol Warner and Donna Hofer (B) Pat Weindorf and Larry Frink (C) Barbara Castro and Janet Booth E/W (A) Louis Quiggle and Joe Pospis (B) Frank Bost and Dianne Zimmerman (C) Andrew Sauter and Patricia Liddle
May 13 (A) Janis Holle and Anne Casey (B and C) Donna and George Hofer
May 14 N/S (A and B) Carol Hauth and Dan Betts (C) Raji and Nat Raman E/W (A) Louis Quiggle and Bob Borengasser (B&C) Craig Holstad and James Libby
May 16 (A) Kyle Rockoff and Shari Smart (B and C) Ninos Shaoul and Pamela Hester
May 18 N/S (A) David Zapatka and Dianne Zimmerman (B) Alan Behr and Ardith Nance (C) Lindsay Cantoni and Sandy Crickette E/W (A) Derek Mansfield and Charles Quenneville (B and C) Ninos Shaoul and Pamela Hester
May 19 N/S (A,B,C) Lindsay Cantoni and Nadine Sutter E/W (A,B,C) Kathy Ronquist and Denise Lott
May 20 (A) David Zapatka and Donna Hofer (B and C) Denise Lott and Mike Valliere
May 21 N/S (A) Susan Kraght and Louis Quiggle (B and C) James Kemps and Rob Vockrodt E/W (A) Donna Hofer and Jim Wart (B) Mike and Catherine Hepburn (C) Pat Schlecht and Carol Ritter
May 23 (A) Lakin Hines and Shari Smart (B and C) Elizabeth Thornton and Janet Booth
May 25 N/S (A) Anne Casey and Myrna Baker (B and C) Pat Weindorf and Lynn Przewlocki E/W (A and B) Kathy Ronquist and Cynthia Bohland (C) Karin Hansen and Cheryl Verlander
May 26 N/S (A) Susan Kraght and Louis Quiggle (B) Cheryl Verlander and Harvey Lowe (C) Cathie Bonnell and Rose Gangel E/W (A,B,C) Mike and Catherine Hepburn
May 27 (A) Lisa and Kyle Rockoff (B) Anne Casey and Bonnie Butler (C) Cathie Bonnell and Richard Lapkin
May 28 N/S (A) Susan Kraght and Louis Quiggle (B and C) Carol Ritter and Pat Schlecht E/W (A) David Zapatka and Dianne Zimmerman (B and C) Mike and Catherine Hepburn
May 30 (A) Kyle Rockoff and Sheri Smart (B and C) Cathie Bonnell and Rose Gangle
Intermediate Pairs
May 5 (A&B) Cyndi Ries and Cathie Bonnell (C) Katy Copenhaver and Marilyn Bailey
May 12 (A) Judy Murphy and Donna Smith (B and C) Stephanie Tasker and Janet Eitnier
May 19 (A) Donna Smith and Judy Murphy (B) Colin Ives and George Hofer (C) Marilyn Bailey and Mike Petty
May 26 (A and B) Marilyn Bailey and Katy Copenhaver (C) Debbie and Chuck Norris
Novice Pairs
May 7 N/S (A) Foster Goldman and Dave Barney (B) Cammy Suib and Carole Kemps E/W (A) Richard and Pamela Hester (B) Marlyn Homewood and Kathy Archer
May 14 N/S (A) Carol Ann Marusiak and Cyndi Ries (B) Karan and Robert Poirrier E/W (A) Dave Barney and Foster Goldman (B) Pauline Corcoran and Gay Adams
May 21 (A) JB and Foster Goldman (B) Pauline Corcoran and Gay Adams.
IronOaks Friday Ladies Bridge
IronOaks Ladies Friday Bridge group is a non-profit organization open to all residents of Sun Lakes whose purpose is to promote friendship and enjoy an afternoon of social intermediate bridge. Regular play for the Association is every Friday of the month at 12:15 p.m. in the Arts and Crafts Room at Sun Lakes Country CLub. Please be there to sign up for bridge at noon.
For more information, contact Linda Meylink 480-895-9172.
May Winners
May 1 1st Linda Meylink, 2nd Valda Wiggers
May 8 1st Sally Culbertson, 2nd Marha Trathen
May 15 1st Joan Indvik, 2nd Marilyn Hartkoph
May 22 1st Karen Harnish, 2nd Marilyn Hartkoph and Maurine Howell
May 28 1st Valda Wiggers, 2nd Marsha Trathen.
SLCC Saturday Morning Partnership Bridge
Grab a partner and come join us on Saturday morning at 9 a.m. in the Arts and Crafts Room at Sun Lakes Country Club for a fun social morning of party Bridge. However, you must sign up in advance. Please contact Liz Schubert at 408-483-1988 to play.
May 16 1st. Liz Schubert and Karen Sanchez, 2nd Tom and Karen Graves. Slam: None
May 23 1st Tom and Karen Graves, 2nd Vanessa Heimgartner and Marsha Trathen. Slam: Vanessa and Marsha.
May 30 and June 6 Hiatus until Fall Slam.