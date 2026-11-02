Bridge Scores

Duplicate Bridge
Open Pairs
9/1 N/S (A and B) Cheryl Verlander and Harvey Lowe (C) Sandy Peterson and Rita Myrann E/W (A) Tom Snow and Jim Wart (B) Frank Bost and Dianne Zimmerman (C) Barry Siegwart and Kim Bauer
9/2 (A) Kyle and Lisa Rockoff (B) Tor Thorsen and Anne Casey (C) Jim Kemps and Pam Hester
9/3 N/S (A) Susan Kraght and Louis Quiggle (B) Carol Hauth and Dan Betts (C) Craig Holstad and Jim Libby E/W (A) Richard Gitter and Richard Catero (B) Karin Molleman and Andi Parham (C) Sandy Peterson and Val Hennings
9/7 N/S (A and B) Maria Davis and Cynthia Bohland (C) Cathie Bonnell and Rose Gangel E/W (A) Susan Kraght and Charles Quenneville (B&C) Pam Hester and Ninos Shaoul
9/8 N/S (A and B) Pat Weindorf and Larry Frink (C) Sandy Peterson and Rita Myrann E/W (A) Louis Quiggle and Jim Wang (B&C) Mike and Catherine Hepburn
9/10 N/S (A) Richard Gitter and Richard Catero (B) Virginia Pedersen and Jim Horton (C) Lindsay Cantoni and Jim Kemps E/W (A) Charles Quenneville and Jim Wang (B and C) Sandy Peterson and Val Hennings
9/12 (A,B,C) Cathie Bonnell and Rose Gangel
9/14 N/S (A) Carol Warner and Paul Glick (B&C) Ninos Shaoul and Pam Hester E/W (A) Carol Hauth and Bonnie Butler (B) Clifford Hudson and Tor Thorsen (C) Janet Booth and Nick Klaver
9/15 N/S (A) Tom Snow and Jim Wart (B) Ardith Nance and Lynn Przewlocki (C) Mike and Catherine Hepburn E/W (A) Donna Hofer and Karin Molleman (B) Eileen and Jim Utter (C) Barry Siegwart and Kim Bauer
9/16 (A) Kyle Rockoff and Shari Smart (B) Tor Thorsen and Anne Casey (C) Jim Kemps and Pam Hester
9/17 N/S (A) Richard Gitter and Richard Catero (B and C) Colin Ives and Maria Davis E/W (A) Louis Quiggle and Susan Kraght (B) Cheryl Verlander and Kim Bauer (C) Janet Booth and Barbara Castro
9/19 (A and B) Lindsay Cantoni and Andrew Sauter (C-tie) Pam Hester and Ninos Shaoul/Rose Gangel and Colin Ives
9/21 (A) Carol Warner and Paul Glick (B) Kathy Ronquist and Jim Horton (C) Sandy Peterson and Rita Myrann
9/22 N/S (A) Louis Quiggle and Jim Wang (B and C) Janet Booth and Nick Klaver E/W (A) Charles Quenneville and Tom Snow (B) Maria Davis and Kim Bauer (C) Cynthia Cantor and Cheryl Verlander
9/23 (A) Tor Thorsen and Anne Casey (B and C) Mike Valliere and Denise Lott
9/24 N/S (A) Richard Gitter and Richard Catero (B) Virginia Pedersen and Jim Horton (C) Ninos Shaoul and Pam Hester E/W (A) Charles Quenneville and Jim Wang (B&C) Maria Davis and Colin Ives
9/28 N/S (A) Carol Warner and Paul Glick (B) Virginia Pedersen and Jim Horton (C) Pat Weindorf and Lynn Przewlocki E/W (A) Derek Mansfield and Charles Quenneville (B) Frank Bost and Kim Bauer (C) Mike and Catherine Hepburn
9/29 N/S (A) Louis Quiggle and Jim Wang (B) Cheryl Verlander and Harvey Lowe (C) Sandy Peterson and Rita Myrann E/W (A) Jim Wart and Charles Quenneville (B) Maria Davis and Kim Bauer (C) Joan Indvik and Jim Kemps
Intermediate Pairs
9/1 (A) Jeanne Price and Sharon Graham (B) Ninos Shaoul and Pam Hester (C) Foster Goldman and Dave Barney
9/8 (A) Ninos Shaoul and Pam Hester (B and C) Marilyn Bailey and Mike Petty
9/15 N/S (A&B) George Hofer and Jeff Seehorn E/W (A) Donna Smith and Susan Miller (B) Joanne Johnson and Nick Klaver (C) Kathleen and Paul Krishnan
9/22 (A and B) Nino Shaoul and Pam Hester (C) Mike Petty and Marilyn Bailey
9/29 N/S (A,B,C) Marilyn Bailey and Mike Petty E/W (A) Donna Smith and Susan Miller (B) Kathleen and Paul Krishnan (C) Stephanie Tasker and Janet Eitnier
Fun Bridge
Sherry Dillard
We meet on Wednesdays in the Arts and Crafts Room (second entrance) and welcome bridge players as regular weekly players and those who would prefer just to sub as needed. If you are interested, please contact Sherry Dillard at 704-216-1516.
9/2: 1 Betty Dunn; 2 Sherry Dillard; 3 Linda Everett
9/9: 1 Patty Potter; 2 Ron Mills; 3 Chloe Hanken
9/16: 1 Rita Mills; 2 Ron Mills; 3 Sherry Dillard
9/23: 1 Rita Mills, 2 Rosalie Fought; 3 Ron Mills
9/30: 1 Judy Casey, 2 Ron Mills; 3 Carolyn Iyengar
Ladies Bridge
IronOaks Ladies Bridge group is a non-profit organization whose purpose is to promote friendship, enjoy an afternoon of social, intermediate bridge. IronOaks Ladies Bridge is open to all residents of Sun Lakes.
Regular play for the Association is every Friday of the month at 12:15 p.m. in the Arts and Crafts Room at Sun Lakes Country Club. Please be there to sign up at noon. For more information, contact Linda Meylink, 480-895-9172,
9/4: 1 Vanessa Heingartner 2 Karen Harnish
9/11: 1 Joan Indvik; 2 Marsha Trathen
9/18: 1 Karen Harnish; 2 Dee Gutherie
9/25: 1 Joan Phelan; 2 Marsha Trathen