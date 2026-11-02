Card Scores

Cribbage

Bob Mariano, Organizer; Jeff Scott, Reporting

Join us for cribbage every Tuesday night at 6 p.m. in the Cottonwood Clubhouse, A-7 Painting Room.

9/1: 1 Richard Lewin 14+152; 2 Ted Jacobs 12+61; 3 Pat Donahue 11+15; Low Jean Drenthe 2-99.

9/8: 1 Patty Donahue 14+133; 2 Joe Terian 9+56; 3 Pat Donahue 9+18; Low Jeff Scott 3-52.

9/15: 1 Eldon Drenthe 14+128; 2 Richard Lewin 13+80; 3 Jeff Scott 12+82; Low Ted Jacobs 3-80; 24 Hand Jeff Scott.

9/29: 1 Ted Jacobs 11+41; 2 Eldon Drenthe 10+73; 3 Mike Amato 10+62; Low Jean Drenthe 3-106; 24 Hand Bob Mariano.

Euchre

Euchre is played at 6 p.m. on Sunday evening in the Sun Lakes Country Club Mirror Room.

9/6: 1 Judy Hawkins; 2 Tom Gillis; 3 Bob Reeves

9/13: 1 Dan Bard, Roger Hurley (tied); 2 Judy Stoner, Judy Hawkins (tied)

9/20: 1 Judy Turner; 2 Shelly Meyer; 3 Judy Stoner

9/27 1 Roger Hurley; 2 Bill Hunter; 3 Bob Reeves

Pinochle

Pinochle is played Wednesday and Friday at 6:15 p.m. in the Cottonwood Clubhouse A-7 Arts and Craft Room.

Wednesday

Women

9/9: 1 Marlene Hinkle 832; 2 Trudy Alexander 707; 3 Jackie Baker 658

9/16: 1 Marlene Hinkle 832; 2 Shirley Stein 768; 3 Judy Casey 660

9/23: 1 Pam Berry 630; 2 Marlene Hinkle 567; 3 Sharon Zubchevich 557

9/30: 1 Celeste Dorsey 751; 2 Shirley Stein 744; 3 Marlene Hickle 672

Men

9/9: 1 Jack Besch 780; 2 Don Robinette 765; 3 Tim Kick 758

9/16: 1 Bob Reeves 775; 2 Maurice Stein 761; Konrad Spicker 672

9/23: 1 Dave Dorsey 666; 2 Mike Roehrich 647; 3 Don Robinette 643

9/30: 1 Dave Dorsey 692; 2 Steve Kauffman 688; 3 Jack Besch

Friday

Women

9/4: 1 Jackie Baker 837; 2 Donna Kick 772; 3 Sharon Zubchevich 760

9/11: 1 Donna Kick 812; 2 Marlene Hinkle 704; 3 Sharon Zubchevich 659

9/18: 1 Terry Porter 845; 2 Judy Casey 820; 3 Celeste Dorsey 794

9/25: 1 Sharon Zubchevich 622; 2 Jackie Baker 616; 3 Celeste Dorsey 595

Men

9/4: 1 Tim Kick 767; 2 Jack Besch 708; 3 Ken Reidenbach 648

9/11: 1 Jack Besch 907; 2 Konrad Spiker 771; 3 Ralph Castle 707

9/18: 1 Bob Reeves 783; 2 Tom Gillis 680; 3 Mike Roehrich 599

9/25: 1 Bob Reeves 810; 2 Dave Dorsey 611; 3 Mike Roehrich 601

Alaska Double Deck

Looking for Players: Please join the Alaska Double Deck Pinochle group on Tuesday evenings at 6:15 p.m. at Poolside in Oakwood.